Beşiktaş'ta 11 isimden skora katkı

Beşiktaş'ta bu sezon tam 11 futbolcu, 6 maçta gol ya da asist katkısı verdi. Batshuayi 3 gol 1 asistle en verimli isim olurken, N'Koudou 2 gol attı, Pjanic 2 asist yaptı, Rıdvan, Montero, Teixeira, 1'er kez fileleri havalandırırken, Larin 1 gol, 1 asist, Rosier ve Kenan da 1'er asistlik katkı sağladı.



6 MAÇTA 24 OYUNCU

Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 6 resmi karşılaşmada toplamda 24 futbolcunun şans bulması dikkat çekti. Siyah beyazlılarda Kenan Karaman, Ghezzal, Josef de Souza 6 maçta da forma giydi. Kartal'ın bu sezonki transfer ettiği isimlerden Umut Meraş haricindeki herkes şans buldu. Milli sol bek sakatlığı nedeniyle henüz siyah beyazlı formayı sırtına geçiremedi.