Rıdvan dört köşe!

Antalyaspor karşılaşmasında attığı ilk golle fitili ateşleyen isim olan Rıdvan Yılmaz'dan mutlusu yok… Attığı golden çok kazanmalarının önemli olduğunu belirten genç futbolcu, "Şampiyonlar Ligi gibi yüksek tempoda oynanan bir maçın ardından sakatlar da varken aldığımız bu galibiyet çok önemli. İnşallah kayıpsız devam ederiz" diye konuştu.
Antalyaspor karşılaşmasında attığı ilk golle fitili ateşleyen isim olan Rıdvan Yılmaz'dan mutlusu yok… Attığı golden çok kazanmalarının önemli olduğunu belirten genç futbolcu, "Şampiyonlar Ligi gibi yüksek tempoda oynanan bir maçın ardından sakatlar da varken aldığımız bu galibiyet çok önemli. İnşallah kayıpsız devam ederiz" diye konuştu.