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Rıdvan dört köşe!

Antalyaspor karşılaşmasında attığı ilk golle fitili ateşleyen isim olan Rıdvan Yılmaz'dan mutlusu yok… Attığı golden çok kazanmalarının önemli olduğunu belirten genç futbolcu, "Şampiyonlar Ligi gibi yüksek tempoda oynanan bir maçın ardından sakatlar da varken aldığımız bu galibiyet çok önemli. İnşallah kayıpsız devam ederiz" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Rıdvan dört köşe!
Antalyaspor karşılaşmasında attığı ilk golle fitili ateşleyen isim olan Rıdvan Yılmaz'dan mutlusu yok… Attığı golden çok kazanmalarının önemli olduğunu belirten genç futbolcu, "Şampiyonlar Ligi gibi yüksek tempoda oynanan bir maçın ardından sakatlar da varken aldığımız bu galibiyet çok önemli. İnşallah kayıpsız devam ederiz" diye konuştu.
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