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Herkes onu konuşuyor

Kısa sürede Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasına giren Michy Batshuayi, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında geliyor. Antalyaspor karşısında Rıdvan'ın ilk golünü hazırlayan isim olan Batsman lakaplı yıldız oyuncu, ikinci golü atarken, Ghezzal'ın galibiyeti getiren sayısında da asistiyle öne çıkmıştı. Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada övgü dolu sözler sarfettiği Batshuayi ile ilgili paylaşımları rekor seviyeye ulaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Herkes onu konuşuyor
Kısa sürede Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasına giren Michy Batshuayi, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında geliyor. Antalyaspor karşısında Rıdvan'ın ilk golünü hazırlayan isim olan Batsman lakaplı yıldız oyuncu, ikinci golü atarken, Ghezzal'ın galibiyeti getiren sayısında da asistiyle öne çıkmıştı. Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada övgü dolu sözler sarfettiği Batshuayi ile ilgili paylaşımları rekor seviyeye ulaştı. Bu arada 27 yaşındaki futbolcu, 3 golle takımının en skorer ismi durumunda yer alıyor.
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