Beşiktaş taraftarları, sosyal medyada rakiplerine göndermede bulundu. Antalya maçının devre arasında atılıp, bitiş düdüğünün ardından 7 binin üzerinde tweetin silinmesi ile ilgili alaycı paylaşımlarda bulunan siyah-beyazlılar, "Beşiktaş tweet sildirir" etiketiyle gündem yarattı.
Beşiktaştaraftarları, sosyal medyada rakiplerine göndermede bulundu. Antalya maçının devre arasında atılıp, bitiş düdüğünün ardından 7 binin üzerinde tweetin silinmesi ile ilgili alaycı paylaşımlarda bulunan siyah-beyazlılar, "Beşiktaş tweet sildirir" etiketiyle gündem yarattı.