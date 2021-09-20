Haberler Beşiktaş ‘Beşiktaş tweet sildirir’

Beşiktaş tweet sildirir’

Beşiktaş taraftarları, sosyal medyada rakiplerine göndermede bulundu. Antalya maçının devre arasında atılıp, bitiş düdüğünün ardından 7 binin üzerinde tweetin silinmesi ile ilgili alaycı paylaşımlarda bulunan siyah-beyazlılar, "Beşiktaş tweet sildirir" etiketiyle gündem yarattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
‘Beşiktaş tweet sildirir’
Beşiktaş taraftarları, sosyal medyada rakiplerine göndermede bulundu. Antalya maçının devre arasında atılıp, bitiş düdüğünün ardından 7 binin üzerinde tweetin silinmesi ile ilgili alaycı paylaşımlarda bulunan siyah-beyazlılar, "Beşiktaş tweet sildirir" etiketiyle gündem yarattı.
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