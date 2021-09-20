Mesai başlıyor

Ligin 5. haftasında alınan Antalyaspor galibiyetinin ardından dünü izinli geçiren Beşiktaş, bugün sahaya inecek. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bugün tesislerinde çalışmalara başlayacak.
Ligin5. haftasında alınan Antalyaspor galibiyetinin ardından dünü izinli geçiren Beşiktaş, bugün sahaya inecek. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bugün tesislerinde çalışmalara başlayacak. Kara Kartal yarın da Vodafone Park'ta ligdeki ilk galibiyetini önceki gün alan Adana Demirspor'u ağırlayacak.