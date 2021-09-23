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Atiba dönüyor

Sergen Yalçın son iki maçta yenilen 5 golün ardından, orta sahanın agresifliğini artırmak için kaptan Atiba’yı yeniden sahaya sürecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Atiba dönüyor
Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi kadroda yine revizyona gidilecek. Adana Demirspor maçında alınan beraberliğin yanı yaşanan sakatlıklar ve Rosier'in gördüğü kırmızı kart, Altay maçı öncesinde Sergen Yalçın'ı zor durumda bıraktı. Tecrübeli teknik adamın özellikle son iki maçta yenen 5 golden sonra yeniden Atiba'ya sarılacağı, Kanadalı yıldızı düşen orta saha agresifliğini artırmak için İzmir'de sahaya süreceği öğrenildi. Cesalı Rosier'in yerine N'Sakala'nın, sakatlanan Batshuayi'nin yerine Larin'in, Ghezzal'ın yerine Kenan ya da Gökhan Töre'nin oynaması bekleniyor.
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