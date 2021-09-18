Son dakika spor haberi: Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Geceyi anlatmak çok zor. Özellikle ilk yarıyı. Zaten çok eksiğiz. O kaos ortamında çok acayip şeyler oldu. Hazırlıklı olmadığımız bir durum oluştu. Kaybetseydik de önemli olmayacaktı. Böyle bir kaos ortamında oyunu yönetmek çok zor.

Josef ve Atiba'nın yerini değiştirdik, sonra sağ beki değiştirdik. Sağ beke o an kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum.

Sergen Yalçın: 6 oyuncumuz sakat. 4'ü geri dönmez. Belki Welinton ve Rosier dönme ihtimali var. Diğer oyuncular salı ve sonraki maçta forma giyemeyecek. Çok oyuncu kaybettik. Allah'tan geniş kadromuz var. Allah oyunculara kolaylık versin.

Henüz ligin başı, sonunu konuşmak için çok erken. Süper Lig, ikinci yarılarda başlıyor.