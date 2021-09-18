Antalyaspor - Beşiktaş CANLI | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Mücadele, Antalya Stadı'nda oynanacak. Ligde 10 puan ile zirvede yer alan Beşiktaş, kazanarak yerini korumak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 18 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 5. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş maçını Ali Şasalan yönetecek.

👉 ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Kartal'da, Vida, N'Koudou, Welinton'un sakatlıkları sürüyor. Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın durumu ise maç günü belli olacak. Welinton'un da sakatlanmasıyla Antalyaspor karşısında Necip - Montero ikilisinin görev yapması bekleniyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile cumartesi günü sahasında karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçının biletleri, kale arkası 15, doğu üst 40, doğu alt 50, batı üst 50, batı alt 75, VIP 100 liradan satışa çıktı. Kırmızı beyazlı yönetim Antalyaspor Passolig kartı harici bilet satışı yapılmayacağını duyurdu. Fraport TAV Antalyaspor yönetimi taraftarın tribünde takımı maç boyunca desteklemesi çağrısı yaptı.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright

Beşiktaş: Ersin, Necip, Mehmet Topal, Montero, Rıdvan, Josef, Gökhan Töre, Pjanic, Salih, Larin, Batshuayi