Malatya maçına büyük ilgi

Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesinin biletleri önceki gün satışa sunulmuştu. Gelen haberlere göre Beşiktaşlı taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Bu sezon stat kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınıma izin veriliyor.

SIKIŞIK FİKSTÜRE TARAFTAR TEPKİSİ

Beşiktaşlılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah beyazlıların Devler Ligi haftalarındaki sıkışık fikstürüne tepki gösterdi. 15 Eylül'de B.Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş, Malatya'yı ağırlayacak. 18'inde de Antalya'ya gidecek. Taraftarlar, maçın cuma gününe alınıp Beşiktaş'ın bir gün daha fazla dinlenmesi gerektiğini ifade ediyorlar.