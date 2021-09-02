Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin milli araya girmesini değerlendiren Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçına çıkacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 15:02 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 15:02
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada takımda kalan isimleri hazır tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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