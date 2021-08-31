Haberler Beşiktaş Fransız basını transferi yazdı! Beşiktaş Lamine Fomba'yı istiyor

Fransız basını transferi yazdı! Beşiktaş Lamine Fomba'yı istiyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. L'equipe'nin haberine göre Beşiktaş, Nimes forması giyen orta saha oyuncusu Lamine Fomba'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 19:33
Fransız basını transferi yazdı! Beşiktaş Lamine Fomba'yı istiyor

Beşiktaş, orta saha pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar adına son iddia Fransa'dan geldi.

L'equipe'nin haberine göre siyah beyazlılar, şu anda Fransa Ligue 2'de forma giyen Lamine Fomba'yı kiralık kadrosuna katmak istiyor.

Öte yandan Lamine Fomba'nın sözleşmesi, 2023'te sona eriyor.

LAMINE FOMBA KİMDİR?
26 Ocak 1998 tarihinde Fransa'nın Rosny-sous-Bois kentinde dünyaya gelen Lamine Fomba, futbola Montreuil Red Star altyapısında başladı. 2011 yılında Auxerre altyapısına transfer olan Mali asıllı Fransız futbolcu, 2014 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon Ligue 2'de çıktığı 6 maçta 2 gol kaydeden 1.87 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Fransa U18 Milli Takımı ile 4 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Fomba'nın güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.

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