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Son dakika spor haberleri | Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 3 haftası geride kalan yeni sezonda Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarından 7 puan toplamıştı. Özellikle sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ile ilgili konuştu. İşte Yalçın'ın o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:18
Son dakika spor haberleri | Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 3 haftası geride kalan yeni sezonda Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarından 7 puan toplamıştı.

Özellikle sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, TRT Spor'a Oğuzhan Özyakup ile ilgili konuştu.

İşte Yalçın'ın o sözleri;

Oyuncularla hiçbir zaman problemim olmadı. Oğuzhan bana geldi, neden oynamadığını sordu. Ben de ona neden oynamadığını anlattım. Oğuzhan iyi oyuncu ama devamlılığı yok.

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