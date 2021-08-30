Son dakika spor haberleri | Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 3 haftası geride kalan yeni sezonda Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarından 7 puan toplamıştı.

Özellikle sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, TRT Spor'a Oğuzhan Özyakup ile ilgili konuştu.

İşte Yalçın'ın o sözleri;

Oyuncularla hiçbir zaman problemim olmadı. Oğuzhan bana geldi, neden oynamadığını sordu. Ben de ona neden oynamadığını anlattım. Oğuzhan iyi oyuncu ama devamlılığı yok.