Beşiktaş Karagümrük maçı canlı anlatım (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma saat 21.45'te başladı.



İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı karşılaşma öncesinde hem Beşiktaş'ın hem Fatih Karagümrük'ün 4'er puanı bulunuyor.

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Salih Uçan, Teixeira, Larin, Batshuayi

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmet Musa, Erhun, Kerim Frei, Pesic

SON MAÇI KARAGÜMRÜK KAZANMIŞTI

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.