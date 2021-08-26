Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezonun daha ikinci maçlarının oynandığı belirterek, hakem hatalarına isyan etti. Başkan Çebi, "Daha yeni başlamasına rağmen ligde yine ön plana çıkan şey hakem hataları. Ben, G.Antep deplasmanında Beşiktaş'ın penaltısının verilmediğini düşünüyorum. F.Bahçe'nin rakipleri, penaltılarının verilmediğini söylüyor. Herkes kendi tarafından bakıyor. Her takım canımız yandı diye bağırmaya başladı. Sezon sonuna kadar böyle giderse yandık" ifadelerini kullandı.



Başkan Çebi, Mert Günok transferi sonrası Ersin'e gelen tekliflerle ilgili, "Mert'in gelişiyle abi rolünde bir kalecimiz oldu. Ersin bizim için çok kıymetli. Forma rekabeti kim kazanırsa onun alabileceği bir yer. Ersin için verilen rakam bize az geldi. Biz kimsenin gidişine hazırlık yapmadık" yorumunu yaptı.



Ahmet Nur Çebi, kadro dışı bırakılan oyunculara teklif gelmemesine isyan etti. Başkan Çebi, "Bu oyunculara neden teklif gelmiyor, bu benim kafamda bir soru işareti. Aslında çok açık, maaşları çok yüksek. Bu maaşlardan ötürü de kimse almak istemiyor. 28 yaşına gelmiş bir futbolcuya neden 4-5 yıl sözleşme yapılır?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.



Çebi, "Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi 1 ya da 3 transfer yapma planına götürüyor. Listeyi UEFA'ya vermeden önce yapmak önceliğimiz. Gecikiyorsak da gecikebiliriz, acelesi yok. Minimum 1, maksimum 3 transferde kalmak istiyoruz" dedi.



Başkan Ahmet Nur Çebi, eski Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları için "İki yıl durup, konuşmuş. Bu tür konular aile içi konulardır. Onun yaptığı gibi canı sıkılınca televizyona çıkıp konuşmayacağım. Aile içerisinde, kongrede gereken cevabı vereceğim" dedi. Başkan Çebi, Devler Ligi için de "İnşallah şanslı bir kura çekeriz" yorumunu yaptı.