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Gaziantep FK Beşiktaş maçında sakatlanan N'Sakala'dan fotoğraf geldi

Son dakika Gaziantep FK Beşiktaş maçı haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 70. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan N'Sakala'dan iyi haber gelmişti. Beşiktaş Kongolu futbolcunun son görüntüsünü paylaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 00:21 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 00:27
Gaziantep FK Beşiktaş maçında sakatlanan N'Sakala'dan fotoğraf geldi

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında siyah-beyazlı oyuncu Fabrice N'Skala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında üzücü bir olay yaşandı. Mücadelenin 70. dakikasında maç esnasında N'Skala fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sahaya ambulans girerek oyuncuyu hastaneye götürdü. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda N'Sakala'nın son görüntüsünü paylaştı.

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