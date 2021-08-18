Haberler Beşiktaş Dişi Kartallara tam destek

Dişi Kartallara tam destek

Vodafone'un "Ben Varım" hareketi kapsamında isim ve göğüs sponsoru olarak destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bugün ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Dişi Kartallara tam destek
Vodafone'un "Ben Varım" hareketi kapsamında isim ve göğüs sponsoru olarak destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bugün ilk maçına çıkacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, siyah-beyazlı kadın futbolculara başarılar dilerken "Futbolda 'Ben Varım' diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları destekliyor ve hem isim hem de göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını Avusturya'nın St. Pölten takımıyla karşılaşacak. Bugün Torino'da oynayacak maç 22.00'de başlayacak. Kartal, St. Pölten'i elemesi halinde 2. Eleme turuna yükselecek ve Juventus-Kamenica Sasa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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