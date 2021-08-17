Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:30
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

MARTIN CACERES

Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Martin Caceres için devrede olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da tamamlayan 34 yaşındaki futbolcu 1 Temmuz 2021 itibariyle serbest kalmıştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

JAROME BOATENG

Stopere deneyimli bir isim arayan Beşiktaş, Bayern Münih ile yollarını ayıran ve serbest statüsünde yer alan Jarome Boateng ile ilgileniyor. Boateng biraz fazla bir ücret istese bile Beşiktaş, yıldız isim için şansını deneyecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

PABLO MARI

3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor. Kartal, Arsenal forması giyen Pablo Mari'yi kiralamak için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

HAITAM ALEESAMI

Son olarak Rusya'nın Rostov takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcunun uygun bir bedel karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi. Aleesami'nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

KAAN AYHAN

Siyah-beyazlılar savunmada da en az 1 ismi yerliye çevirmek istiyor. Bu sebeple Sassuolo ile Kaan Ayhan pazarlıkları kıran kırana şekilde devam ediyor. Kaan Ayhan, stoper, sağ bek ve ön libero oynayabiliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

FERRO

Savunma hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Benfica'nın 24 yaşındaki Portekizli stoperi Ferro'yu gündemine aldı. Benfica ile temasların yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

CAN BOZDOĞAN

Beşiktaş, Schalke 04'ten 20 yaşındaki genç orta saha Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama üzerine görüşmeler yapılıyor.

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