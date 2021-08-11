Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Barcelonalı Umtiti'yi transfer etmek istiyor! İki rakip...

Transfer çalışmalarını planları doğrultusunda eksiksiz olarak sürdüren Beşiktaş'ta stoper transferi için de girişimler iyice hızlanmış durumda. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Diego Godin ile anlaşama sağlayamayan siyah-beyazlılar, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Samuel Umtiti için temaslarda bulundu. Diario Sport'un haberine göre Beşiktaş, Fransız stoperin maaşının önemli bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yapacak.

FRANSA'DAN MONACO VE NICE PEŞİNDE

Fransız stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma kiralık gitmesi şartıyla Barcelona'nın ayrılık talebini kabul etti. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcunun peşinde Beşiktaş ile birlikte Fransız ekipleri Nice ile Monaco'nun da olduğu ve önümüzdeki günlerde ayrılıkla ilgili sıcak gelişmeler yaşanacağı kaydedildi.