Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Uruguaylı sol bek Lucas Olaza

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Uruguaylı sol bek Lucas Olaza

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon öncesi tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Valladolid'de forma giyen Uruguaylı sol bek Lucas Olaza ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Uruguaylı sol bek Lucas Olaza

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İspanyol basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın sol bek pozisyonu için de girişimlerini sıklaştırdığı yazıldı.

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Uruguaylı sol bek Lucas Olaza

Haberde siyah-beyazlıların Valladolid forması giyen 27 yaşındaki sol bek Lucas Olaza için kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı. İspanyol ekibi tarafından reddedilen teklifin zorunlu olmayan satın alma opsiyonu eklenerek yeniden sunulduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Uruguaylı sol bek Lucas Olaza

AS gazetesi de geçen hafta Olaza'yı Leipzig'e yazmıştı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Uruguaylı yıldızın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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