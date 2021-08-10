Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Uruguaylı sol bek Lucas Olaza

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İspanyol basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın sol bek pozisyonu için de girişimlerini sıklaştırdığı yazıldı.

Haberde siyah-beyazlıların Valladolid forması giyen 27 yaşındaki sol bek Lucas Olaza için kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı. İspanyol ekibi tarafından reddedilen teklifin zorunlu olmayan satın alma opsiyonu eklenerek yeniden sunulduğu iddia edildi.