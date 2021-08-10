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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Diego Costa tercihini yaptı! Brezilya'ya dönüyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, takımdan ayrılan Aboubakar'ın yerini halen dolduramadı. Siyah beyazlıların gündeminde olan Diego Costa sonunda kararını verdi. Yıldız golcü, Brezilya'ya dönme kararı aldı. İşte detaylar... (Son dakika Beşiktaş transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 08:08
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Diego Costa tercihini yaptı! Brezilya'ya dönüyor

Beşiktaş'ın transferi için büyük uğraş verdiği Diego Costa'nın ülkesine dönme isteğinin ağır bastığı ve seçimini Brezilya'dan yana kullanacağı öne sürüldü.

Radio Itatiaia'nın haberinde Diego Costa'nın Beşiktaş ile devam eden pazarlıklara rağmen Belo Horizonte kentinde ev baktığı belirtildi. Costa'nın Atletico Mineiro'nun teklifine sıcak baktığı ve tercihini bu yönde kullanmaya karar verdiği aktarıldı.

Aslen Brezilyalı olan İspanyol vatandaşı Diego Costa'nın Beşiktaş tarafından yapılan yoğun prese rağmen Brezilya'da oynama ve yaşama isteğinin ağır bastığı kaydedidi.

Ocak ayından bu yana herhangi bir kulüpte oynamayan Diego Costa Brezilya'da sadece altyapısından yetiştiği Barcelona Esporte Clube'de kariyerinin en başında forma giydiği biliniyor.

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