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Beşiktaş'ta rota golcü transferi! Batshuayi için temas başlıyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'in ardından siyah beyazlılar, bir golcü daha kadrosuna katmak istiyor. Buna göre siyah beyazlılar, Chelsea'nin Lukaku’yu almasıyla beraber iyice gözden düşen Batshuayi için teklif hazırlığına başladı. Sergen hocanın da onay verdiği 27 yaşındaki golcü konusunda bu hafta temasa geçilecek. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta rota golcü transferi! Batshuayi için temas başlıyor

Transfer sezonunun başladığı dönemden beri forvet transferi için uğraşan ve başta Diego Costa olmak üzere Luuk de Jong, Cornelius, Jovetic gibi isimlerle görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine yeni bir aday geldi. O isim de Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi oldu. Daha önce de siyah-beyazlılar ile adı anılan 27 yaşındaki golcünün İngiliz ekibinde iyice gözden düşmesi Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Haberlere göre Chelsea, Lukaku'yu renklerine bağlayınca takımda 4. forvet durumuna düşen Batshuayi'ye yol göründü.

Beşiktaş'ta rota golcü transferi! Batshuayi için temas başlıyor

4 YA DA 5 MİLYON EURO
Oyuncuyu makul bir rakama bırakmak isteyen Maviler, gelecek tekliflere kapıları açtı. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi de atağa kalktı. Siyah-beyazlıların 1.85 boyundaki golcü krampon için teklif hazırlamaya başladığı, hatta rakamın 4-5 milyon euro arasında olacağı kaydedildi. Öte yandan önceliği Diego Costa'ya veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Michy Batshuayi'ye 'olur' verdiği öğrenildi. Yönetimin, Alex Teixeira ve Ghezzal'e resmi imzaları attırdıktan sonra Chelsea ile resmi temaslara başlayacağı gelen haberler arasında. Belçikalı santrforun piyasa değeri 10 milyon euro civarında.

Beşiktaş'ta rota golcü transferi! Batshuayi için temas başlıyor

MENAJERİ İSTANBUL'DA
Batshuayi iddialarının ortaya çıkmasındaki en büyük sebeplerden biri oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmesi oldu. N'Koudou'nun da menajerliğini yapan Meissa N'Diaye'nin geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı yetkililerle görüştüğü öğrenildi. Bu durum 'Batshuayi tamam, sıra kulübünde' yorumlarını getirdi.

Beşiktaş'ta rota golcü transferi! Batshuayi için temas başlıyor

128
Profesyonel kulüp kariyerinde Standard Liege, Marsilya, Valencia, B. Dormund, Crystal Palace gibi takımlarda olmak üzere 348 resmi karşılaşmaya çıkan Batshuayi 128 gol, 34 asistlik performans sergiledi. Milli takımda da 35 maçta 22 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta rota golcü transferi! Batshuayi için temas başlıyor

MİNİ YORUM
10 yıldır üst düzey liglerde top oynayan Batshuayi, transfer olduğu kulüplere 50 milyon euro'dan fazla bonservis ödetmiş kalitede bir isim. Güçlü fiziği, Süper Lig'e oldukça uygun. Şampiyonlar Ligi sahnesinde takıma tecrübe katacaktır. Fransa ve İngiltere'de başarılı olan golcülerin Türkiye'ye kolay uyum sağladığı ve takımın gol yükünü taşıdığı biliniyor, Batshuayi de bu isimlere katılacaktır. Belçikalı'nın 27 yaşında olması da büyük avantaj. 2018'den bu yana ciddi bir sakatlık yaşamayan yıldız golcü para harcamaya değer. (Muhammed Güneroğlu)

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