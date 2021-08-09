Beşiktaş Barcelona'lı Umtiti'yi transfer etmek istiyor! İspanya'dan flaş iddia

Gelecek sezon 3 kulvarda da yarışacak Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüken, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal transferini sonlandırmıştı. Bununla beraber Kara Kartal, bir de savunma transferine hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, bonservisi Barcelona'da bulunan Samuel Umtiti'ye talip oldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Umtiti'ye Beşiktaş ile beraber çeşitli kulüpler de talip olurken, özellikle Fransa ve Türkiye'den gelen tekliflerin ilgi çekici olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Umtiti'nin maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etti. Nice ve Monaco da oyuncu için teklif yapan kulüpler arasında.

Umtiti'nin ayrılığı daha önce de gündeme gelirken, yıldız futbolcu gitmek istememiş ve Koamen, kendisine takımda yeri olmadığını aktarmıştı. Umtiti, Barcelona'da kalması halinde kadroya dahi giremeyecek.

BARCELONA DA TRANSFERE SICAK

Barcelona cephesi de Umtiti'nin gönderilmesine sıcak bakıyor ve oyuncunun maaşında kurtulmak isiyor. Geçtiğimiz sezon ayrılmayı reddeden Umtiti, yüksek miktarda maaş teklifi gelmesi halinde ayrılığı bu kez kabul edecek.