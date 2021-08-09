Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal'ın geliş tarihi ve saati belli oldu!

Yeni sezona kısa bir süre kala transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Rachid Ghezzal'a da sonunda kavuşuyor. Leicester City ve Cezayirli yıldızla her konuda anlaşamya varan siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

Ghezzal'ı taşıyan uçağın 10 Ağustos Salı günü saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'na ineceği öğrenildi.

3+1 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Beşiktaş'ın yeniden anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Siyah-beyazlılar, Cezayirli futbolcu için Leicester City'ye yaklaşık 2 milyon euro bosnervis bedeli ödeyecek.