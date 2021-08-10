Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal İstanbul'a geliyor! İşte sözleşme detayları...

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci yaşanıyor. Geçen sezon lig ve kupada şampiyon olan Beşiktaş'a 8 gol 18 asistlik performansıyla katkı sağlayan Ghezzal, yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. 29 yaşındaki futbolcunun bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olması ve 3+1 senelik yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Leicester City ile Cezayirli yıldız için 3 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş'ın resmi açıklamayı bugün yapması bekleniyor.

SergenYalçın, Ghezzal konusunda yönetimden resmi işlemlerin bir an önce yapılmasını istedi. Tecrübeli teknik adamın, Fransa'dan geleceği için karantina sürecine takılmayan yıldız futbolcuyu, cuma günü oynanacak Ç. Rizespor karşılamasında kadroda dahil edeceği ve ilk 11'de sahaya sürmeyi hedeflediği öğrenildi. Cezayirli oyuncu, siyah-beyazlılardan performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazanacak.