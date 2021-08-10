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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal İstanbul'a geliyor! İşte sözleşme detayları...

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, uzun süredir peşinden koştuğu Rachid Ghezzal'da mutlu sona ulaştı. Hem Cezayirli futbolcuyla hem de kulübü Leicester City ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, yıldız ismi bugün İstanbul'a getiriyor. Peki Ghezzal'ın Beşiktaş'a maliyeti ne olacak? Ghezzal kaç yıllık imza atacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal İstanbul'a geliyor! İşte sözleşme detayları...

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci yaşanıyor. Geçen sezon lig ve kupada şampiyon olan Beşiktaş'a 8 gol 18 asistlik performansıyla katkı sağlayan Ghezzal, yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. 29 yaşındaki futbolcunun bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olması ve 3+1 senelik yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Leicester City ile Cezayirli yıldız için 3 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş'ın resmi açıklamayı bugün yapması bekleniyor.

SergenYalçın, Ghezzal konusunda yönetimden resmi işlemlerin bir an önce yapılmasını istedi. Tecrübeli teknik adamın, Fransa'dan geleceği için karantina sürecine takılmayan yıldız futbolcuyu, cuma günü oynanacak Ç. Rizespor karşılamasında kadroda dahil edeceği ve ilk 11'de sahaya sürmeyi hedeflediği öğrenildi. Cezayirli oyuncu, siyah-beyazlılardan performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazanacak.

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