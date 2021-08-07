Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Ajdin Hasic... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Ajdin Hasic... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda şanssız bir sakatlık yaşayan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak olan genç yıldız Ajdin Hasic ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:45
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Ajdin Hasic... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Ajdin Hasic... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta şanssız bir sakatlık yaşayan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak olan genç yıldız Ajdin Hasic'in sözleşmesinin dondurulması ve yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor. Boşnak oyuncunun tam kapasite ile dönmesinden sonra kiralanmasına sıcak bakılıyor.

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