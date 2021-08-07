Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Ajdin Hasic... (BJK spor haberi)

Süper Lig 'de gelecek sezon çalışmalarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam eden Beşiktaş 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Beşiktaş'ta şanssız bir sakatlık yaşayan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak olan genç yıldız Ajdin Hasic'in sözleşmesinin dondurulması ve yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor. Boşnak oyuncunun tam kapasite ile dönmesinden sonra kiralanmasına sıcak bakılıyor.