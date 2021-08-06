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Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu | A Spor canlı izle

Adana Demirspor Beşiktaş maçı heyecanı... Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden son şampiyon Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1. Lig'in son şampiyonu Adana Demirspor ile karşılaşacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak Adana Demirspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu. Sporseverlerin merakla beklediği Adana Demirspor Beşiktaş maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 20:29
Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu | A Spor canlı izle

Adana Demirspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Son şamiyon Beşiktaş, ligin yeni ekibi karşısında hem eksiklerini görmek hem de galip gelerek moral bulmak istiyor. Yaptığı transferlerle sezona damga vurması beklenen Samet Aybaba yönetimindeki Adana Demirspor, güçlü rakibini eli boş göndermeyi hedefliyor.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı 6 Ağustos Cuma (bu akşam) saat 21.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek..

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Pa Dibba, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Nsakala, Josef, Mehmet Topan, Töre, Atiba, Nkoudou, Güven

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