Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile TFF 1. Lig'in son şampiyonu Adana Demirspor, bu doğrultuda kozlarını paylaşıyor.

Başta Balotelli ve Belhanda olmak üzere yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'un nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. İlk hazırlık maçında Kayserispor karşısında farklı mağlup olan Beşiktaş ise, Adana Demirspor karşısında iyi bir oyun ortaya koymak istiyor.

A Spor'un naklen yayınladığı Adana Demirspor Beşiktaş maçını haberimizden de canlı olarak takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Pa Dibba, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Töre, Atiba, N'Koudou, Güven