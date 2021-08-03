Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Tyler Boyd ve Ajdin Hasic kararı!

Yeni sezonda şampiyonluk unvanını korumak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımda kalıp kalmayacakları merak konusu olan Tyler Boyd ve Ajdin Hasic'le ilgili kararını verdi.

Sergen Yalçın, sezon başından bu yana antrenmanlarda başarılı performans sergileyen Tyler Boyd için olumlu rapor verirken, geçen yıl sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Ajdin Hasic'in kiraya verilmesi konusunda görüş bildirdi.

Hürriyet'in haberine göre; siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile konuşan Yalçın, "Şu anda kadromuzda Boyd hariç 10 yabancı oyuncu bulunuyor. Ghezzal, Alex Teixeira, Diego Costa gelirse kadro tamamlanır" dedi.

"BU HAFTA MÜJDELER GELİR"

Beşiktaş'ın TFF'nin belirlediği limitlerin dışına çıkamadığını ifade eden Sergen Yalçın "Sahada mücadele edecek 11 kişiyi mutlaka oluşturacağız. Ama Şampiyonlar Lig'inde istikrarlı bir kadro ile oynamak istiyoruz. Bu konuda yönetimimiz inanılmaz çalışıyor. Görüşmelere şahit oluyorum bu hafta müjdeli haberler gelir" diye konuştu.