David Okereke iddiası

Forvet transferi konusunda bir iddia da Belçika'dan geldi. Ülke basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Club Brugge forması giyen David Okereke için devreye girdiği iddia edildi. Kulüpler arasında yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi. 2019 yılında 8 milyon euro karşılığında Belçika temsilcisinin yolunu tutan 23 yaşındaki Nijeryalı, geçtiğimiz sezon 35 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın gündemine gelen David Okereke'nin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro civarında.