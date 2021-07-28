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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Alex Teixeira sözleri!

Son dakika spor haberi: Transfer görüşmeleri yapmak için menajeriyle Dubai'ye giden Alex Teixeira'nın son durumu merak ediliyor. Beşiktaş'ın temaslarını sürdürdüğü Brezilyalı yıldız ile ilgili başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. TFF Olağan Genel Kurulu'na katılan Çebi, Teixeira transferiyle ilgili soruya cevap verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:07 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:55
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Alex Teixeira sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündemlerinde olan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hakkında konuştu. Transferde git gel yaşadıklarını ifade eden Çebi, "İmza atılmadan transfer yapılmış sayılmaz" dedi.

İşte o sözler...
"Eski kadroyu bozmamaya çalışacağım dedim ve bozmamaya çalışıyorum, bu sene 1-2 ilaveyle daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu senenin favorisi Beşiktaş'tır, ben yine iddia ediyorum."

"Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz. Futbolcular en iyi ücreti almaya çalışıyor haklı olarak, biz de en azını vermeye çalışıyoruz. İmza atılmadan transfer yapılmış sayılmaz."

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