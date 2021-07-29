Ghezzal ve Rosier bitiyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ghezzal ve Rosier transferini bitirme aşamasında olduklarını açıkladı. G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın "Ghezzal'ın son sözleşmesi olacak ve masadaki rakam 3.8 milyon euro. Biz, G.Saray'ı böyle bir yükün altına sokamayız" sözlerine cevap veren Ahmet Nur Çebi, "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız? Kendine göre bir açıklaması olmuş, saygı duyuyorum. Futbolcu zaten Beşiktaş'ın futbolcusuydu. Rosier ve Ghezzal transferinde zaten son imza aşamasındayız. Olduğumuz yerde duruyoruz. Biz hiçbir müdahale etmedik ama bir başka takıma ait bir futbolcuyla da görüşmedik. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık" ifadelerini kullandı.