Son dakika spor haberi: Turgay Demir Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçını değerlendirdi!

Topu ayağında tutan, rakip savunmada boşluk bulamadığı taktirde geri dönüp baştan başlayan bir Beşiktaş'ın ipuçları vardı dün sahada. Bu bir hazırlık maçı olsa da Kartal'ın çok iyi bir golcüye ihtiyacı olduğu net şekilde görüldü… Sergen hoca hangi sistemle oynarsa oynasın, ancak iyi bir golcüsü olması halinde ektiğini biçebilir.