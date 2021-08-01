Son dakika spor haberi: Turgay Demir Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - GOLCÜ ŞART
Şampiyon, Kayserispor karşısında üçlü savunmayı denedi. Welinton, M.Topal ve Josef'li üçlü savunma kontrataklar karşısında son derece ağır kaldı. Sergen hocanın bu denemeyi yaparken lige çok daha etkili bir orta sahayla gireceği gerçeğini göz önünde tuttuğuna eminim. Çünkü bu sistemde kontratak yememek için orta alanda iyi top kullanmalı ve atak sonlandırmalısınız.
Bu maçtan aldığımız ilk izlenim o ki, yeni sezonda Sergen hoca bazı iç saha maçlarında üçlü savunmayı deneyecek gibi görünüyor. Sergen Yalçın özellikle ligdeki iç saha maçlarında orta alanı beşleyip rakipleri kendi sahalarında baskı altında tutmayı hedefleyecek diye düşünüyorum.
Kanatlarda Ghezzal, N'Kouduo, Larin, Güven gibi enerjisi yüksek oyuncuları ortadan besleyecek Salih ve muhtemelen bu hafta takıma katılacak olan Alex Texeira ve ön tarafa gelecek iyi bir golcü ile şampiyonluk fotoğrafı netleşir.