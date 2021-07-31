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Teixeira müjdesi

Beşiktaş’ın Brezilyalı maestro ile 2+1 yıllık anlaştığı öğrenildi. Tek sorun imza parasının ödeme planı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Teixeira müjdesi

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken orta sahaya bir transfer yapmak istiyordu. Siyah beyazlılar, Brezilyalı yıldız oyuncu Alex Teixeira'yı gündemine almış ve görüşmelere başlamıştı. 31 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda sıcak gelişme yaşandı. A Spor'da Sercan Dikme'nin verdiği habere göre Beşiktaş Teixeira'yla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza parasıyla ilgili ödeme planı konuşulduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin oyuncuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planladığı ifade edildi. 31 yaşındaki sambacı, yükselişini 2010 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te yaptı. 6 sezon Ukrayna ekibinde oynayan Alex, 50 milyon euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu.

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