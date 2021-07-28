Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu yoklaması! Girişimler başladı
Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralından dolayı takıma yerli isimler katmak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Brentfordlu oyuncu Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü. Sergen Yalçın'ın, 21 yaşındaki forvet için olumlu rapor verdiği öğrenilirken yönetimin de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktığı ve İngiliz ekibinin Danimarkalı sportif direktörü Ankersen'den, Halil'i istediği belirtildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:12 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:12