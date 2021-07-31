Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Teixeira sonrası bomba gelişme! Ljajic..

İŞTE VARDAR'IN YAZISI: Sezonun başlamasına az bir süre kala her Türk takımı gibi Beşiktaş da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Dilimde tüy, kalemimde mürekkep kalmadı ama ah şu yeni sezon planlamalarını son ana bırakmasak!

Beşiktaş'ta şu an itibariyle bu sezonun en iyi transferleri Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal olacak gibi... Rosier'in G.Saray başta olmak üzere hiçbir takımla görüşmeyip Beşiktaş'ı tercih etmesi hepimizi mutlu etti, gururlandırdı.

Ghezzal'in sezon öncesi G.Saray'la görüştüğünü Başkan Burak Elmas açıkladı.

Elmas, Ghezzal'in maliyetinin 3.8 milyon Euro'ya ulaştığını belirterek bu transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Ghezzal'in yeteneklerini görmemezlikten gelmek abesle iştigal olur ama dünya üzerinde yüzbinlerce futbolcu varken maddi yönden çok zor durumda olan kulüplerimizin birbirinin oyuncularına kanca atmasına anlam veremiyorum.

Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük kozu teknik direktör Sergen Yalçın olacaktır. Formda bir Sergen Hoca, birbirini tanıyan futbolculardan oluşan kadro güzel günlerin habercisi olur.

