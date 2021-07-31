Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Teixeira sonrası bomba gelişme! Ljajic..

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre; Brezilyalı oyuncuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre; Brezilyalı oyuncuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor.
Beşiktaşlı idarecilerin, 31 yaşındaki futbolcuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planladığı kaydedildi.
Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da, Alex Teixeira ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
İŞTE VARDAR'IN YAZISI:
Sezonun başlamasına az bir süre kala her Türk takımı gibi Beşiktaş da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Dilimde tüy, kalemimde mürekkep kalmadı ama ah şu yeni sezon planlamalarını son ana bırakmasak!
Beşiktaş'ta şu an itibariyle bu sezonun en iyi transferleri Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal olacak gibi... Rosier'in G.Saray başta olmak üzere hiçbir takımla görüşmeyip Beşiktaş'ı tercih etmesi hepimizi mutlu etti, gururlandırdı.
Ghezzal'in sezon öncesi G.Saray'la görüştüğünü Başkan Burak Elmas açıkladı.
Elmas, Ghezzal'in maliyetinin 3.8 milyon Euro'ya ulaştığını belirterek bu transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Ghezzal'in yeteneklerini görmemezlikten gelmek abesle iştigal olur ama dünya üzerinde yüzbinlerce futbolcu varken maddi yönden çok zor durumda olan kulüplerimizin birbirinin oyuncularına kanca atmasına anlam veremiyorum.
Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük kozu teknik direktör Sergen Yalçın olacaktır. Formda bir Sergen Hoca, birbirini tanıyan futbolculardan oluşan kadro güzel günlerin habercisi olur.
Beşiktaş'ın Mert Günok ve Alex Teixeira transferleri olursa sanırım kimse 'Hayır' demez.
Bakın Teixeira transferi olasılığı bile Ljajic'i havaya soktu.
Şimdi Beşiktaş'ın iki iyi golcüye ve Vida'yı destekleyebilecek bir savunma oyuncusuna ihtiyacı var. Eğer bu transferler de gerçekleşirse Beşiktaş şampiyonluğun yine en büyük adayı olur.
Beşiktaş camiası geçtiğimiz gün Bodrum Beşiktaşlılar Derneği'nin gecesinde buluştu. Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır ev sahipliğinde harika bir gece yaşadık.
Özellikle Başkan Çebi'nin bu güzel gecede bana ve aileme gösterdiği nezakete teşekkür ederim.
Bütün kulüplere sevgim ve saygım vardır ama Bodrum'da şunu bir kez daha gördüm ki, Beşiktaşlı olmak bir ayrıcalıktır.