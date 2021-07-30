Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Ndao gündemde

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Ndao gündemde

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'e güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesi özellikle kanat futbolcusu transferinde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlılar Karagümrük'te ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Ndao için harekete geçti. İşte son detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Ndao gündemde

Beşiktaş Karagümrük'ün 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao için harekete geçti. Takvim'in haberine göre özellikle geride kalan sezonda Karagümrük'te ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Senegalli oyuncu bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Ndao gündemde

24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesinin de son senesine girilmesi, olası transferdeki avantajlardan biri olarak dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın da yıldız oyuncunun transfer edilmesi için yönetime baskı uyguluyor. Ndao'nun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro.

SON DAKİKA