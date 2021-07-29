Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeniden anlaştığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi!

Beşiktaş, Valentin Rosier'e kavuştu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen 24 yaşındaki futbolcu, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Sporting'e dönmüştü. Rosier'i yeniden kadroya katmak isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, Portekiz ekibiyle yaptığı uzun görüşmeler sonucu anlaşma sağladı. Transferde mutlu sona ulaşılmasının ardından Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

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COŞKULU KARŞILAMA!

Valentin Rosier'in İstanbul'a gelmesiyle birlikte havalimanında büyük bir coşku yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, transfer görüşmeleri boyunca Beşiktaş'a gelmek istediğini belirten yıldız futbolcuyu tezahüratlarla karşıladı.



Portekiz'den İstanbul'a gelen Rosier, 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak. Kartal, İstanbul'a iniş yapan başarılı sağ bek için 300 bin euro kiralama ücreti ödeyecek. Sezon sonunda ise 4.5 milyon euro'luk satın alma maddesi otomatik devreye girecek. Rosier, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanacak.

ALEX TEIXEIRA SESLERİ!

Rosier'i havalimanında karşılamaya gelen Beşiktaş taraftarı, Ahmet Nur Çebi yönetimine Alex Teixeira çağrısında bulundu. Brezilyalı yıldızın transferini isteyen taraftarlar, "Başkan bize Alex'i getir" tezahüratı yaptı.