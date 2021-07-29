Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Alex Teixeira ateşi yaktı!

Beşiktaş taraftarı transferde muradına ermek üzere. Siyah-beyazlılar kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Alex Teixeira'yı artık açıklamaya hazırlanıyor. Kara Kartal, Brezilyalı 10 numarada sona geldi. Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medya hesabını ablukaya aldığı Brezilyalı yıldızın bir kez daha Kartal kanatları önünde poz vermesi, adeta transferin habercisi oldu.

BONSERVİSİ YOK

Sabah saatlerinde 'Kartal' paylaşımı yapan Alex Teixeira, 4 saatte 20 binden fazla beğeni aldı. Paylaşımın altı 'Come To Beşiktaş' sloganıyla doldu taştı. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 3 milyon eurodan 2 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için bonvervis ücreti ödenmeyecek olması siyah-beyazlıların transferde kozu oldu.