Son dakika spor haberi: Beşiktaş Alex Teixeira transferini bitirdi! İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş uzun süredir transfer gündeminde olan Alex Teixeira'da mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar Brezilyalı yıldız ile her konuda anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki hafta içi İstanbul'a gelerek kendisini 2+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imzayı atacak. Kara Kartal Teixeira'ya yıllık 2 milyon Euro maaş ve 1 ile 1.5 milyon Euro arasında bir imza parası ödeyecek. Öte yandan Teixeira'nın sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon, son sezonunda çıktığı maç sayısına göre şekillenecek..