Transferde git-gel yaşıyoruz

Beşiktaş Başkanı Çebi, Alex Teixeira'nın transferiyle ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar, 31 yaşındaki futbolcu ve eşine sosyal medyada sürekli "Come to Beşiktaş" mesajları gönderirken, Ahmet Nur Çebi de transferle ilgili soruya yanıt verdi. Başkan Çebi "Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz. Futbolcu en fazla ücreti almaya çalışıyor, biz de en uygun ücreti vermeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. Siyahbeyazlıların, Alex Teixeira'nın son cevabına göre transferde somut bir adım atması bekleniyor.