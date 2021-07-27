Beşiktaş Başakşehir 1-0 MAÇ SONUCU (ÖZET)

Siyah-beyazlılar maça; Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton Souza, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou ve Güven Yalçın 11'i ile maça başladı. Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Fabrice Nsakala, Bilal Ceylan ve Kartal Kayra Yılmaz, yedek kulübesinde yer aldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının başında; Utku, Rıdvan, Josef, Nkoudou, Salih, Ljajic ve Serdar oyundan çıkarken; Ersin, Nsakala, Atiba, Kenan, Mehmet, Kartal ve Oğuzhan oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılar 48. dakikada Güven'in kaydettiği golle M. Başakşehir karşısında öne geçti (1-0). Maçın ilerleyen dakikalarında skorda değişiklik olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

İlk maçını Başakşehir ile yapan siyah beyazlılar, ikinci hazırlık maçında 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak. Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.