Kartal yine çifte gitti

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Sabah yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 top kapma oynayan siyah-beyazlı ekip, kondisyon ve dayanıklılık çalışması ile idmanı noktaladı. Akşam idmanında ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Sabah yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 top kapma oynayan siyah-beyazlı ekip, kondisyon ve dayanıklılık çalışması ile idmanı noktaladı. Akşam idmanında ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.