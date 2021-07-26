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Kartal yine çifte gitti

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Sabah yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 top kapma oynayan siyah-beyazlı ekip, kondisyon ve dayanıklılık çalışması ile idmanı noktaladı. Akşam idmanında ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Kartal yine çifte gitti
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Sabah yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 top kapma oynayan siyah-beyazlı ekip, kondisyon ve dayanıklılık çalışması ile idmanı noktaladı. Akşam idmanında ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
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