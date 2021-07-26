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Costa kabak tadı verdi

Forvet, transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden birisi uzun süredir Diego Costa... Siyah-beyazlıların listesindeki tecrübeli yıldız için İtalyan basınından yeni haber geldi. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Costa için yaşanan transfer yarışında Portekiz ekibi Benfica'nın bir adım önde bulunduğu ifade edilirken Beşiktaş'ın ise beklemeye geçtiği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Costa kabak tadı verdi
Forvet, transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden birisi uzun süredir Diego Costa... Siyah-beyazlıların listesindeki tecrübeli yıldız için İtalyan basınından yeni haber geldi. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Costa için yaşanan transfer yarışında Portekiz ekibi Benfica'nın bir adım önde bulunduğu ifade edilirken Beşiktaş'ın ise beklemeye geçtiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların Costa'nın 3 milyon Euro artı bonuslarda diretmesi nedeniyle bu transferde şimdilik geri adım attığı vurgulanırken temasların sürdüğü aktarıldı.
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