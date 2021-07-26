Costa kabak tadı verdi

Forvet, transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden birisi uzun süredir Diego Costa... Siyah-beyazlıların listesindeki tecrübeli yıldız için İtalyan basınından yeni haber geldi. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Costa için yaşanan transfer yarışında Portekiz ekibi Benfica'nın bir adım önde bulunduğu ifade edilirken Beşiktaş'ın ise beklemeye geçtiği ifade edildi.
Forvet,transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden birisi uzun süredir Diego Costa... Siyah-beyazlıların listesindeki tecrübeli yıldız için İtalyan basınından yeni haber geldi. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Costa için yaşanan transfer yarışında Portekiz ekibi Benfica'nın bir adım önde bulunduğu ifade edilirken Beşiktaş'ın ise beklemeye geçtiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların Costa'nın 3 milyon Euro artı bonuslarda diretmesi nedeniyle bu transferde şimdilik geri adım attığı vurgulanırken temasların sürdüğü aktarıldı.