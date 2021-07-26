Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Diego Costa ve Diego Godin...

Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferinde mutlu sona çok yakın olan Beşiktaş durmuyor. Takvim gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi'ni düşenerek savunma ve forveti kaliteli isimlerle takviye etmek isteyen Siyah beyazlılar, Diego Costa ve Diego Godin için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
UZUN SÜREDİR MASADALAR
Yönetim uzun süredir pazarlık masasında olduğu Diego Costa'nın inadını kırmak için büyük çaba harcıyor. İspanyol forvetin 3 milyon Euro'luk maaş isteğini düşünmek için uğraşılıyor.
HEDEF 2.5 MİLYON EURO!
Beşiktaş'ın hedefi, 32 yaşındaki Diego Costa'nın maaşını 2.5 milyon Euro seviyesine çekmek.