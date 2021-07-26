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Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Diego Costa ve Diego Godin...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, İspanyol golcü Diego Costa'nın 3 milyon Euro, Uruguaylı savunmacı Diego Godin'in ise 2.5 milyon Euro'luk maaş taleplerini aşağıya çekmeye çalışıyor. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın iki yıldızı da takımda görmeyi çok istiyor... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Diego Costa ve Diego Godin...

Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferinde mutlu sona çok yakın olan Beşiktaş durmuyor. Takvim gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi'ni düşenerek savunma ve forveti kaliteli isimlerle takviye etmek isteyen Siyah beyazlılar, Diego Costa ve Diego Godin için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Diego Costa ve Diego Godin...

UZUN SÜREDİR MASADALAR

Yönetim uzun süredir pazarlık masasında olduğu Diego Costa'nın inadını kırmak için büyük çaba harcıyor. İspanyol forvetin 3 milyon Euro'luk maaş isteğini düşünmek için uğraşılıyor.

Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Diego Costa ve Diego Godin...

HEDEF 2.5 MİLYON EURO!

Beşiktaş'ın hedefi, 32 yaşındaki Diego Costa'nın maaşını 2.5 milyon Euro seviyesine çekmek.

Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Diego Costa ve Diego Godin...

CAGLİARİ ZORLUK ÇIKARMAZ

Siyah beyazlılar, Diego Godin'le pazarlıklara da devam ediyor. Uruguaylı stoper 2.5 milyon Euro talep ediyor. Yönetim 35 yaşındaki stoperin maaşını 2 milyon Euro'ya indirebilirse Cagliari ile bonservis pazarlığı yapacak. İtalyan kulübünün Beşiktaş'a büyük bir zorluk çıkarmayacağı ifade ediliyor.

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