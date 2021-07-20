Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Kurban Bayramı paylaşımları! | 2021 Kurban Bayramı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Kurban Bayramı paylaşımları! | 2021 Kurban Bayramı

Kurban Bayramı dolayısıyla Süper Lig kulüpleri ve TFF resmi sitelerinden bayram mesajı yayınladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor mesajlarında, taraftarlarının, ülkenin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 09:19
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Kurban Bayramı paylaşımları! | 2021 Kurban Bayramı

Süper Lig kulüpleri Kurban Bayramı dolayısıyla resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından bayram mesajları yayınladı. Kulüpler yayınladıkları mesajlarda taraftarlarının, tüm ülkenin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

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