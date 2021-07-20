Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Kurban Bayramı paylaşımları! | 2021 Kurban Bayramı

Süper Lig kulüpleri Kurban Bayramı dolayısıyla resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından bayram mesajları yayınladı. Kulüpler yayınladıkları mesajlarda taraftarlarının, tüm ülkenin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

İŞTE KULÜPLERİN PAYLAŞIMLARI

BAŞAKŞEHİR

Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık, mutluluk dolu ve tedbirlerin elden bırakılmadığı bir bayram diliyoruz. #KurbanBayramı pic.twitter.com/ltcYL2qvSA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 20, 2021

Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz sağlıklı ve mutlu nice güzel bayramlar dileriz.



Kurban Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/Na6kISGwZ2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 20, 2021