Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Kurban Bayramı paylaşımları! | 2021 Kurban Bayramı

Süper Lig kulüpleri Kurban Bayramı dolayısıyla resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından bayram mesajları yayınladı. Kulüpler yayınladıkları mesajlarda taraftarlarının, tüm ülkenin ve İslam aleminin bayramını kutladı.
İŞTE KULÜPLERİN PAYLAŞIMLARI
BAŞAKŞEHİR
TRABZONSPOR
Mübarek Kurban Bayramımız Kutlu Olsun...#IBFK pic.twitter.com/FRAV1S7sRy— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 20, 2021
TFF
Hayırlı bayramlar #KurbanBayramı pic.twitter.com/kkiGjquVfa— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 20, 2021
GALATASARAY
Birlikte nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle. İyi Bayramlar… #KurbanBayramı pic.twitter.com/58EJpu5FZF— TFF (@TFF_Org) July 19, 2021
FENERBAHÇE
Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık, mutluluk dolu ve tedbirlerin elden bırakılmadığı bir bayram diliyoruz. #KurbanBayramı pic.twitter.com/ltcYL2qvSA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 20, 2021
BEŞİKTAŞ
Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz sağlıklı ve mutlu nice güzel bayramlar dileriz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 20, 2021
Kurban Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/Na6kISGwZ2
Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. pic.twitter.com/0ptFhLIHoY— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 20, 2021