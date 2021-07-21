Vedat Okyar unutulmadı

Siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularından Vedat Okyar, vefatının 12'inci yılında anıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1968 ile 1976 yılları arasında formamızı giymiş, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanmış efsane futbolcularımızdan Vedat Okyar'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.
Siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularından Vedat Okyar, vefatının 12'inci yılında anıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1968 ile 1976 yılları arasında formamızı giymiş, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanmış efsane futbolcularımızdan Vedat Okyar'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.