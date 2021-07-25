Yarı yolda bırakmam

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Mehmet Topal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyahbeyazlı kulübe geliş süreciyle ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, "Sergen hocamla ilk görüştüğümde benim için çok güzel şeyler söyledi. Başakşehir'de şampiyon olduğumuz sene hocam beni çok istemişti ancak şartlar oluşmamıştı. Hocama çok teşekkür ediyorum, buraya gelmemi çok istedi. Sözleşmem de bitmişti. Benim tek istediğim şey bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak ve gücümün son damlasına kadar mücadele etmek" dedi.

FORMANIN DEĞERİ BÜYÜK

Şu anda 20 yaşındaki gibi heyecanlı olduğunu da sözlerine ekleyen başarılı futbolcu şöyle devam etti: "Mükemmel tesislere sahibiz. Bundan yıllar öncesinde milli takımla 1 haftalık bir kamp yapma sürecimiz olmuştu. O günden bu güne çok değişiklik olmuş ve Türkiye'nin en iyi tesislerinden birine sahibiz diyebilirim. Oynadığım takımlarda giydiğim formanın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım. Burada da aynısı olacak. Ben formasını giydiğim camiaların formasını sırtımda değil, başımın üzerinde taşımaya gayret gösterdim"

ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTILER

Beşiktaş geçen sene şampiyonluğu hak etti. Takım olarak mükemmel bir özveri gösterip mükemmel maçlar çıkardılar. İnşallah aynı şampiyonluk bu sene de nasip olur. Şampiyonlar Ligi bu arenanın en yüksek platformu ve her oyuncunun oynamak isteyeceği nokta. İnşallah orada da başarılı oluruz.

ALGI OPERASYONU YAPILDI

Josef de Souza ile uzun zaman birlikte oynadık. Benim en iyi arkadaşlarımdan birisi. Kardeşim gibi görüyorum kendisini. Beraber oynadığımız zaman istatistiksel olarak çok iyi performans ortaya koymuştuk. Ama maalesef bir algı operasyonuyla insanların kafasında farklı bir düşünce oluşturuldu.