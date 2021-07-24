Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da izin bitti

Kara Kartal’da izin bitti

Beşiktaş'ta bayram izni sona erdi. Siyahbeyazlılar üç günlük iznin ardından dün akşam saat 18.00'deki antrenmanla hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Bu arada Beşiktaş önümüzdeki hafta iki hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Kara Kartal’da izin bitti
Beşiktaş'ta bayram izni sona erdi. Siyahbeyazlılar üç günlük iznin ardından dün akşam saat 18.00'deki antrenmanla hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Bu arada Beşiktaş önümüzdeki hafta iki hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlılar 27 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Başakşehir, 31 Temmuz cumartesi günü de yine aynı saatte Kayserispor ile karşılaşacak. Her iki mücadele de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak.
SON DAKİKA