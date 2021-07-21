Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a çifte müjde! Jeremain Lens ve Douglas'a talip çıktı

Geçtiğimiz sezonun başında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Douglas'ı elden çıkarmak isteyen Beşiktaş'a iyi haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre Lens'e geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Fatih Karagümrük yeniden talip oldu.

Kırmızı-siyahlılar, Hollandalı yıldızın 1.8 milyon euro olan maaşının 300 bin euro'sunu karşılamayı taahhüt etti. Ancak Beşiktaş, 500 bin euro istedi. Pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Kartal'da, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Brezilyalı futbolcu Douglas'la da Anadolu kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.

33 yaşındaki Jeremain Lens, Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 102 karşılaşmada 12 gol atarken 20 de asist yaptı. 2019'da Barcelona'dan bedelsiz transfer edilen Douglas ise yaşadığı sakatlıklar ve kadro dışı kalması nedeniyle sadece 7 maçta süre alırken skor üretemedi.