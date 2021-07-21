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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Valentin Rosier açıklaması! Transferi böyle duyurdu

Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona Valentin Rosier ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bonservisi Sporting'de bulunan yıldız sağ bekin transferi konusunda bir süredir görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, mutlu sona ulaştı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı transfer açıklamasında, Rosier'in takımda kalmak için büyük fedakarlık gösterdiğini söyledi ve temaslar sonucunda takıma kazandırdıklarını ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:06
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Valentin Rosier açıklaması! Transferi böyle duyurdu

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, takıma yapılacak takviyelerle ilgili olarak çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtirken, kadroda düşünülmeyen oyuncularda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Hürriyet'e yaptığı açıklamada siyah beyazlı takımdan kimsenin ayrılmak istemediğine dikkat çeken Kocadağ, Valentin Rosier'in Beşiktaş'ta devam edebilmek için büyük fedakârlık yaptığını ancak kadro dışı bırakılan oyuncuların hiçbir şekilde olumlu adım atmadıklarını vurgularken, şu açıklamaları yaptı:

Rosier konusunda başkanımız Ahmet Nur Çebi çok zaman harcadı. Rosier de karakterli bir oyuncu çıktı. Alabileceğimiz en uygun şartlarda kulübe kazandırdık. Fakat takımımızda yüksek maaşla 4-5 yıllık anlaşma yapılan oyuncular kadro dışı kalmasına rağmen bir yere gitmek istemiyorlar. Bu da bizi üzüyor. Lens ile ilgili çalışmalar devam ediyor, Douglas için bastırdık. Ama adam 'Bu parayı bir yerde alamam' diyerek tek başına antrenmanlarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Beşiktaş taraftarlarının yüzünü güldürecek transferleri bitirmek üzereyiz.

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